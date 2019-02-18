روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

وزارة الدفاع الروسية

وكالات :

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظات اللاذقية (5) وحلب (3) وحماة (2)، في حين رصد الجانب التركي 31 خرقًا في محافظات اللاذقية

(14) وحلب (9) وحماة (7) وإدلب (1)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ذكرت وزارة الدفاع الروسية في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة نفذ 2068 عملية إنسانية. ويبلغالوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3273.168 طن.. وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليًا 2518 مركزًا، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلًا.