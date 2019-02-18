كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل محادثات ترامب وكيم.. أمريكا توقف جهود تشغيل الطيران المدنى بكوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الولايات المتحدة الجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لتحسين الطيران المدني في كوريا الشمالية في وقت تحاول فيه بيونجيانج إعادة فتح جزء من مجالها الجوي أمام الرحلات الأجنبية، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وتعد الخطوة الامريكية جزءا من تكتيك تفاوضى للحفاظ على ضغط العقوبات على كوريا الشمالية، وفقاً لما ذكره أحد المصادر، قبل قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج اون فى فيتنام أواخر فبراير.

وتسعى واشنطن لالتزامات ملموسة من بيونج يانج في القمة للتخلي عن برامجها النووية والصواريخ.

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وتعمل منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، التي تضم 192 بلدا عضواً، مع بيونج يانج على فتح طريق جوي جديد يمر عبر المجال الجوي لكوريا الشمالية والجنوبية.

وتتخذ الخطوط الجوية حاليًا مسارات غير مباشرة لتجنب كوريا الشمالية بسبب تهديد إطلاق صواريخ غير معلنة، والتي شهدها بعض الركاب على متن رحلات جوية تجارية.