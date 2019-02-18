كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوغدانوف: عملية عودة سوريا لـجامعة الدول العربية مستمرة والمسألة قيد البحث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن عملية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مستمرة، مشيرا إلى أن هذه المسألة قيد البحث.

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين 18 فبراير، أنه جاري العمل على مسألة عودة سوريا للمشاركة في الجامعة العربية.

وقال بوغدانوف للصحفيين عن عودة سوريا إلى الجامعة العربية: "في رأينا، العملية مستمرة. لقد اتخذت بعض الدول خطوات ملموسة، أعني استئناف عمل السفارات، وفتح السفارات المغلقة، وزيادة مستوى التمثيل القنصلي والسياسي والدبلوماسي في العواصم العربية ودمشق. ويتم الآن بحث مسألة استئناف سوريا لمشاركتها في أنشطة جامعة الدول العربية".