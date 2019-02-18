كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تتهم حكومة أجنبية بالمسؤولية عن هجوم إليكترونى ضد النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إنّ هجوما سيبرانيا الذى استهدف نوابا أستراليين وانتهك شبكات الاحزاب السياسية الرئيسية، ربما نفذته حكومة أجنبية لكنه لم يذكر أسماء.

ومع توجه أستراليا إلى الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول مايو، تم إخبار المشرعين هذا الشهر على الفور بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد أن كشفت وكالة الاستخبارات الإلكترونية عن هجوم على شبكة الكمبيوتر التابعة للبرلمان الوطني.

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وقال موريسون إن القراصنة خرقوا شبكات الأحزاب السياسية الرئيسية، حيث أصدر أوامره بإجراء تقييمًا أوليًا من قبل المحققين.

وقال أمام البرلمان: "يعتقد خبراؤنا الإلكترونيون أن تقنيات دولة متطورة هى المسؤولة عن هذا النشاط الخبيث.. لقد أدركنا أيضًا أن شبكات بعض الأحزاب السياسية ، الليبرالية ، العمال والمواطنين قد تأثرت أيضًا".