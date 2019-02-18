كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 جنود هنود فى معركة نارية بكشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهندية، اليوم الإثنين، إنّ قوات الأمن الهندية قتلت اثنين يشتبه في مسؤوليتهما عن تفجير انتحاري دموى في منطقة كشمير المتنازع عليها مما اثار التوتر بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا.

كما أضافت، وفقاً لوكالة رويترز، أنّ المعركة النارية أسفرت عن مقتل 4 جنود هنود، ومدنيين من كشمير.

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وأدى الهجوم الانتحاري ضد قافلة للشرطة شبه العسكرية في كشمير التي تسيطر عليها الهند يوم الخميس الماضي إلى مقتل 40 رجلاً على الأقل، وهو أكثر الهجمات دموية على القوات الهندية خلال 30 عاماً من التمرد في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة.

وأعلنت جماعة جيش محمد المسلحة في باكستان مسؤوليتها عن الهجوم. وتتهم الهند باكستان بإيوائها للجماعة. باكستان تنفي ذلك.