كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاسمي: رؤية ميركل لدور إيران الإقليمي خاطئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، أوروبا إلى بذل المزيد من الجهود لتفعيل الآلية المالية مع إيران.
وقال قاسمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في طهران، "نأمل أن يبذل الأوروبيون مزيدا من الجهد لبدأ تفعيل القناة المالية مع إيران فعليا".
وأشار قاسمي إلى أن رؤية بعض القادة الأوروبيين حول دور إيران في المنطقة متأثرة بإسرائيل والولايات المتحدة.
وتابع "رؤية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحت تأثير الكيان الصهيوني وبعض الجهات في الولايات المتحدة، والذين يسعون لبث أخبار غير صحيحة عن دور إيران في المنطقة".