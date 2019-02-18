كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الروسية في هولندا تعلق على احتجاز الروس في أمستردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية اليومية، في وقت سابق، أن مراسلتها إيلينا ميلاشينا وميلانا باخاييفا، موظفة في مركز ميموريال لحقوق الإنسان، تم احتجازهما في مطار سخيبول بأمستردام.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية في هولندا: "بعد أن اتصلنا بمطار سخيبول، تلقينا معلومات حول احتجاز الروس. لكن بعد فترة وجيزة من احتجازهم، تمكنوا من مواصلة رحلتهم".

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وجاء البيان، بعد أن نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث قوله، إن السفارة على علم بوضع احتجاز الرعايا الروس في مطار أمستردام، وإن المواطنين لم يطلبوا بعد المساعدة."

وحسبما قال متحدث باسم السفارة الهولندية في روسيا، اليوم الاثنين، فقد تم إطلاق سراح الرعايا الروس الذين احتجزوا في مطار سخيبول بأمستردام.

وكانت صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن مراسلتها إلينا ميلاشينا وميلانا باشاييفا، وهي موظفة في مركز ميموريال لحقوق الإنسان، قد تم احتجازهما في مطار أمستردام الإقليمي.