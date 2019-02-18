كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوة "ترامب" لاستعادة الجهاديين الأوروبيين تزرع الانقسام في الدول الاسكندنافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الدنمارك والنرويج والسويد مناهج مختلفة في التعامل مع الجهاديين، حيث يصر الكثير على أن "داعش" في سكرات الموت، مع محاصرة "الخلافة" السابقة في جيب صغير من المقاومة.

وبينما يرى البعض، أن الجهاديين "من أكثر الناس خطورة على الأرض"، يعتبر آخرون أن المتشددين السابقين "رجال محطمين ومصابين بالصدمة".

مع تقلص "داعش" أمام الهزيمة في ما يسمى بـ"جيب الباغوز" في سوريا، فإن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يستعيد الحلفاء الأوروبيون الأمريكيون "جهادييهم وتقديمهم للعدالة" ترك الدول الإسكندنافية منقسمة.

النرويج: "الجهاديون أحرار في العودة ومحاكمتهم"

قالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج، إن الجهاديين النرويجيين أحرار في العودة إلى النرويج ويواجهون المحاكمة. وأكدت أن أوسلو لن تجلب أي شخص إلى الوطن بشكل استباقي، لكنها شددت على أن المواطنين النرويجيين في سوريا لديهم الحق في العودة إلى ديارهم، حسبما أفادت صحيفة "فيردينس غانغ".

وقالت "سولبرج" لصحيفة "فيردينس غانغ": "لا يمكننا إرسال دبلوماسيين نرويجيين ونخرج الناس فقط. ولكن إذا كان هناك نوع آخر من الحلول، فعلينا أيضًا أن نتحمل مسؤولية مواطنينا في مرحلة ما". وتعهدت بأن العائدين سُيحاكمون.

وأضافت، لن تتم محاكمة "أطفال داعش"، لكنهم يحتمون ويراقبون. كما سيتم اختبار الحمض النووي لأطفال "داعش" قبل أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية النرويجية.

وأكدت "سولبرج" لمحطة NRK الإذاعية الوطنية: "أيًا كان عمل الوالدين، سيعامل الأطفال كأطفال عندما يعودون إلى الوطن. ثم يتعين علينا التأكد من عدم معاملة الوالدين كأبطال، وهو ما ينطوي على خطر التطرف. النرويج تواجه مهمة تتطلب منع هؤلاء الأطفال من الاستبعاد."

ووفقًا لجهاز أمن الشرطة النرويجي، هناك حوالي 30 من الجهاديين و 40 من أبناء داعش.

السويد: يجب على المجتمع "لعب دور كبير في إعادة الدمج"

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في المقابل، تسعى السويد إلى إعادة دمج العائدين من داعش. وتعهدت مدينة ستوكهولم بمواصلة التواصل مع جميع "عائلات الداعش"، وبناء "فريق من الخبراء"، وإنشاء خط مساعدة نفسي للجهاديين السابقين، حسب ما نقلته إذاعة "إس.في.تي" الوطنية، واصفة إياها بـ "المقاتلين" الإرهابيين المخضرمين.

وصف رئيس الشرطة الأمنية السويدية، عائديي "داعش" بـ "الرجال المحطمين الذين أصيبوا بصدمة بسبب تجربتهم"، وشدد على أن واجب المجتمع السويدي هو "لعب دور كبير في دمجهم".

وأثار عضو الحزب المعتدل، حنيف بالي، مؤخرًا غضبًا من خلال تليمحه بترك أرامل داعش لـ"التعفن"، وهو ما يتناقض مع خطة السويد.

وكتب "بالي" على "تويتر": "هؤلاء الإناث، اللواتي يستعدن الآن لاسترجاعها، يجب أن يتركن هناك للتعفن. لا علاقة لهن بما إذا كان نسل الجهادي بريئًا. واقترح السياسي المولود في إيران، أن أولئك الذين يحملون عبء ثقيل يجب أن يفكروا في تبني بعض آلاف الأيتام الإيزيديين."

حتى الآن، عاد حوالي 150 إرهابي داعشي إلى السويد. وقد عاد حوالي 40 منهم إلى ستوكهولم، التي تعرضت سلطاتها لانتقادات متكررة، بسبب إخفاقها في مراقبة العائدين وعدم وجود خطة عمل ملموسة.

الدنمارك: "الجهاديون لم يعودوا مواطنين دنماركيين"

في تناقض صارخ مع النرويج والسويد، فإن الدنمارك مترددة في جلب الجهاديين إلى بلادهم ومحاكمتهم.

وقال سورين إسبرسن، المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب الشعب الدنمركي، لصحيفة "Jydske Vestkysten" "لقد خسروا منذ فترة طويلة فرصهم في الحصول على الجنسية الدنماركية. لم يعودوا دنماركيين في نظري".

وقال مايكل أستراب جنسن، المتحدث باسم السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك رايسموسن، في حزب فينستري: "هؤلاء هم من أخطر الناس على الأرض، ولن نعيدهم"، بحسب ما أفادت إذاعة الدانمارك.

وفي السنوات الماضية، ساهمت الدنمارك بـ 150 من الجهاديين في "داعش" وغيرها من الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط. وقد حُكم على تسعة منهم بالسجن غيابيًا.