كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سننسحب من سوريا بعد الانتصار على داعش بنسبة 100 % والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تنسحب من سوريا بعد الانتصار على الخلافة بنسبة 100 %.

وتابع ترامب على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن الولايات المتحدة لا تريد مشاهدة مقاتلي "داعش" يهاجمون أوروبا "كما هو متوقع أن يذهبون إلى هناك".

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وأضاف ترامب: "إننا ننفق الكثير، ونفعل الكثير، حتى يستطيع الآخرون القيام بأدوارهم المنوط بهم".

وأكد ترامب أن بلاده تنسحب عقب الانتصار بنسبة 100 % على الخلافة.