كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يعزلون قبائل "حجور" عن العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت المعارك بين المتمردين الحوثيين ورجال قبائل حجور في مديرية كُشر بمحافظة حجه.

وقالت مصادر ميدانية إن رجال القبائل صدوا هجوماً عنيفاً شنته ميلشيات الحوثي على منطقة درب المرو ما أسفر عن سقوط قتلى و جرحى في صفوف الحوثيين الذين أطبقوا حصارا على كُشر.

كما صدوا هجمات الحوثيين في موقعي قرايات والطواية، وسط استمرار الحوثيين بالدفع بتعزيزات ضخمة الى المنطقة مع معدات عسكرية كبيرة تشمل الدبابات و المدرعات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة والمتمركزة في جبل المشبه و جبال بني شهر.

وواصل المتمردون قصف القرى الواقعة جنوب مديرية كشر منها قرى الشعاثمة وبني رسام من مواقعهم في سوق دوبع

وأسفر قصف الحوثيين عن مقتل امرأة وإصابة اثنين آخرين .

كما أصيبت امرأة حامل إصابات بالغة وقتل جنينها في قصف للحوثيين على قري بني سيلان شرقي كُشر .

وقتل الحوثيون مواطناً حاول منعهم من إدخال دبابة إلى حوش منزله في مديرية أفلح الشام جنوب كُشر .

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وواصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها على مواقع المتمردين، وبحسب مصادر محلية، فإن الطيران شن عدة غارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في المندله شرق العبيسة صاحبها تحليق مستمر فوق المديريات المجاورة.

وأسفرت الغارات التي استهدفت تجمعات الحوثيين في وادي مور وبلاد ذو نحزه شرق العبيسة، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين وإصابة آخرين من المتمردين.

وقطع الحوثيون الذين يطبقون حصاراً على قرى كُشر جميع شبكات الاتصالات عن المنطقة، في مسعى لعزلها عن العالم والتعتيم عن الانتهاكات والجرائم التي تقترفها بحق المدنيين من قصف متعمد لمساكنهم ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية.

ولَم يقتصر قطع شبكات الإتصالات والإنترنت على كُشر فحسب، بل شمل المديريات المجاورة لها وهي أفلح الشام، كحلان الشرف وقارة وشحة.

وحذر شيوخ قبائل حجور من المأساة التي يتعرض لها أبناء المنطقة جراء قصف و حصار الحوثيين للقرى السكنية، ومنع وصول الغذاء الدواء، مؤكدين أن حصار الحوثيين امتد إلى محاصرة مديرية قارة وبعض قبائل قفلة عُذر في محافظة عمران.

كما دعوا رجال القبائل المجاورة في وشحة والجميمة وأفلح وخيران والشرفين وحاشد وبكيل، بالتدخل ورفع الظلم الذي يمارس على إخوانهم في كُشر.