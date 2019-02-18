كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سماع دوي ثلاثة انفجارات في وسط مدينة دونيتسك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارتا الطوارئ والداخلية بجمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، عن وقوع ثلاثة انفجارات، أحدهما قرب مقر إقامة رئيس دونيتسك وآخران بالقرب من مقر إقامة ممثلي بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة "سبوتنيك": "وقع ثلاثة انفجارات. جاري التحقق من التفاصيل". ووفقا له، وقع انفجاران على بعد مئات الأمتار من فندق إقامة يعيش ممثلو بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ووفقا لوزارة الطوارئ، لم تقع أية إصابات.

