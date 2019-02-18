رقم قياسي.. 550 ألف زائر للمعرض الدولي للكتاب في البيضاء

بلغ عدد زوار الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدارالبيضاء، الذي اختتمت فعالياته، أمس الأحد، أزيد من 550 ألف زائر.

وارتفع الرقم مقارنة مع الدورة السابقة، حيث تم تسجيل 520 ألف زائر، ذلك أن الرقم المسجل هذه السنة يعتبر قياسيا حسب المنظمين.

وأعلنت وزارة الثقافة والاتصال أن الدورة الحالية عرفت وجود أكثر من سبع مائة عارض من أربعين بلدا، بمعدل 128 ألف عنوان، يغطي مختلف صنوف المعرفة والإبداع.

واستضافت الدورة، التي أُسدل الستار عليها، أمس، إسبانيا كضيف شرف، كما عرفت حضور، ومشاركة حوالي 350 مفكرا، وأديبا، وشاعرا، وشخصية من عوالم السياسة، والاقتصاد، والفن، والقانون، سيعرضون مساهماتهم في لقاءات ستنظم في إطار ندوات موضوعاتية، ولقاءات بين الكتاب.