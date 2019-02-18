بعد إغلاق معاهده..الأستاذ المعجزة يعود إلى تلامذته من بوابة أخرى!

كشف الشاب مهدي منيار الملقب بالأستاذ المعجزة، أمس الأحد، أنه سيقدم برنامجا على الأنترنت بعنوان “طريق النجاح مع منيار”.

وضرب “الأستاذ المعجزة” موعدا مع تلامذته كل يوم سبت انطلاقا من العاشرة ليلا، في برنامج مباشر، على موقع إلكتروني، وذلك بعد قرار إغلاق معاهده بسبب عدم توفرها على ترخيص من وزارة التربية الوطنية.

وحظي منيار بتضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إغلاق معاهده، رغم أن هناك فئة تنتقد الطريقة التي يدرس بها لأنها تعتمد على الحفظ أكثر من الفهم.

واشتهر الأستاذ المعجزة بظهوره في مقاطع فيديو يدرس فيها حشودا من التلاميذ، وأخرى يحفز فيها تلامذته بهواتف ومبالغ مالية وصلت إلى 4 مليون سنتيم.