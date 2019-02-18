تياغو سيلفا: ” مبابي عمره 28 سنة وليس 20″

عبر البرازيلي تياغو سلفا، مدافع فريق بارس سان جرمان الفرنسي، عن إعجابه الكبير بالأداء والمستوى الذي يقدمه زميله في الفريق، كيليان مبابي، بعد أن قاد فريقه الباريسي إلى تحقيقي انتصار جديد في الدوري الفرنسي الممتاز، بالإضافة إلى مساهمته في مجموعة من الانتصارات هذا الموسم.

وقال تياغو، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “لوباريزيان”: ” أنا معجب كثيرا بما يقدمه مبابي مع الفريق، هو عنصر مهم جدا بالنسبة لنا، دائما ما يترك بصمته حتى في حال تواجد الثنائي كافاني ونايمار”.

وفي تصريح طريف، قال تياغو سيلفا: ” لا أعتقد أن مبابي يبلغ من العمر 20 سنة، بل إنه يبلغ من العمر 28 أو 29 سنة، ففي هذا السن ليس من العادي أن تبصم على هذا المستوى”.

وساهم مبابي بشكل وافر في انتصارات الفريق الأخيرة، خاصة في المباراة الأخيرة بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قاد الفريق للفوز على سانت إتيان، أمس الأحد، بهدفه الوحيد، في إطار الجولة 25 من الدوري الفرنسي الممتاز.