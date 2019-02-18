دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي النقابات التعليمية الست، لاجتماع اليوم الإثنين، بعدما كان قد أجله منذ شهر دجنبر الماضي.
وقالت مصادر نقابية، إن النقابات التعليمية الست، أبدت موافقتها على حضور لقاء اليوم مع أمزازي، مؤكدا على أن النقابات لا تتخلف عن المحطات التي يمكن أن تترافع فيها عن حقوق الأساتذة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن إضراب واحتجاجات 20 فبراير التي كانت قد دعت إليها بعض النقابات والتنسيقيات، لا زالت قائمة رغم الحوار.
وتزامنا مع جلوس النقابات على طاولة الحوار مع الوزير، ينتظر أن يخرج أساتذة “الزنزانة9” في مسيرة احتجاجية، وخوض إضراب ابتداء من اليوم الإثنين وعلى مدى أسبوع كامل، للمطالبة بتدخل عاجل في ملفهم.
وفي السياق ذاته، دعت النقابتان الوطنيتان للتعليم “CDT”، و”FDT”، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، في بلاغ مشترك، كافة العاملين في قطاع التعليم، للمشاركة في الإضراب الوطني، في 20 من شهر فبراير الجاري، والنزول في مسيرة ينتظر أن تجوب شوارع وسط العاصمة الرباط، احتجاجا على ما وصفته بالسياسات الحكومية “اللاشعبية”، التي تستهدف ما تبقى من المكتسبات، حسب المصدر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع نزول الأساتذة مجددا إلى الشوارع.. أمزازي يجلس على طاولة الحوار مع النقابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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