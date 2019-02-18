الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية، وفتشت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، عدة منازل في بلدتي دورا وبيت كاحل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة أعمال شعبية، وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل وبلدة دورا، وفتشت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: نمر عبد القادر عصافرة وكرم محمود عمرو.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6000 معتقل بينهم 270 طفلا و52 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 معتقلا إداريا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.