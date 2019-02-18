يافا: مداهمات واعتقالات في بيارة دكة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية برفقة مندوبين عن السلطات المختلفة مثل ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" ومؤسسة التأمين وشركات الكهرباء واتحاد المياه، بالإضافة لممثلين عن جمعيات "الرفق بالحيوان" حي بيارة دكة في مدينة يافا، صباح اليوم، الإثنين.

وقال شهود عيان إن هذه المداهمة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، وتأتي في إطار ملاحقة السكان العرب في البيارة والتضييق عليهم في محاولة لاقتلاعهم من أراضيهم التي حافظوا عليها منذ عام النكبة 1948.

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وأكدوا أن الشرطة اعتدت على عدد من المواطنين العرب، واستعانت بالكلاب البوليسية أثناء مداهمة البيارة، وجرى اعتقال عدد من الشباب واقتيادهم إلى مركز الشرطة.

وأعرب عدد من الأهالي عن استغرابهم من تصعيد السلطات وتكرار مداهمات بيارة دكة في الآونة الأخيرة، وذلك للمرة الرابعة خلال عام واحد، وهو ما من شأنه الدفع باتجاه مزيد من التضييق على العائلات العربية في يافا.