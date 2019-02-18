انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. "جوجل" تثير أزمة عسكرية في تايوان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - كشفت صور أصدرتها خرائط "جوجل" عن موقع قاعدة للدفاع الصاروخي في تايوان؛ وهو الأمر الذي سبب أزمة عسكرية بالبلاد.

وأظهرت الصور ذات الأبعاد الثلاثية أنواع قاذفات ونماذج صواريخ بالقاعدة الواقعة في منطقة "شينديان" بمدينة "نيو تايبيه"، بشكل واضح جدّاً.

والصواريخ التي ظهرت بالصور من طراز باتريوت أرض-جو (SAM) القابلة للتنقل، وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها الاستراتيجيون حول العالم.

ولم تكشف تايوان عن تلك المعدات العسكرية إلا بعد أن أطلقت "جوجل" خاصيتها الجديدة لإظهار تضاريس ثلاثية الأبعاد لـ4 مدن رئيسة في تايوان، وهي: تايبيه، ونيو تايبيه، وتاويوان، وتايشونغ.

وقال وزير الدفاع التايواني، يين تيه فا: إنه "تم تشكيل قوة عمل مع (جوجل)، للبحث عن التعديلات المناسبة لحماية الأمن القومي والمواقع السرية من أي استهداف محتمل من قبل بكين".

وأكد أن "مواقع البنية التحتية للدفاع ليست ثابتة، ولن تكون هي نفسها في أوقات الحرب"، مضيفاً: إن "ما حدث لن يؤثر في العمليات العسكرية بتايوان".

وتجرى محادثات بين تايوان و"جوجل" لإخفاء الصور، في حادثة ليست الأولى من نوعها، ففي عام 2016، طالبت تايوان "جوجل" بطمس جزء من جزيرة "تايبينغ"، أظهر 4 مبانٍ عسكرية جديدة على الساحل الغربي.

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وتشهد العلاقات التايوانية - الصينية توتراً، خاصة بعد خطاب رئيس الصين شي جين بينغ الشهر الماضي، الذي وصف فيه توحد الجزيرة مع البر الرئيس "بأمر لا مفر منه".

ولازالت الصين ترى تايوان جزءًا من أراضيها، على الرغم من وجود حكم منفصل في البلدين منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949.

وقالت بكين إنها لن تتردد في استخدام القوة إذا أعلنت تايبيه رسمياً الاستقلال، أو في حالة التدخل الخارجي، وضمن ذلك تدخُّل الولايات المتحدة، أقوى حليف لتايوان.