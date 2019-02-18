انت الان تتابع تفاصيل خبر برلين تسعى لاعتقال مسؤول بالمخابرات السورية يُعالج في لبنان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن برلين طلبت من السلطات اللبنانية تسليم أحد كبار قادة مخابرات النظام السوري؛ بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

وذكرت المجلة، أمس الأحد، أنه "بعد أيام من اعتقال عنصرين من المخابرات السورية متهمَيْن بتنفيذ آلاف عمليات القتل والتعذيب الممنهج، اتبعت برلين خطوة هي الأولى من نوعها في الإطار الدبلوماسي، وقدمت إلى لبنان طلب تسليم اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، وذلك بعد حصول المحققين على معلومات تفيد بأن الأخير يعتزم السفر إلى لبنان لتلقّي العلاج".

وتتهم النيابة العامة الاتحادية الألمانية جميل حسن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت بالفعل مذكرة توقيف دولية بحقّه، الصيف الماضي.

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إضافة إلى ذلك هناك معلومات تفيد بأن مكتب المدّعي الفيدرالي، في كارلسروه، يحقق اﻵن ضد نحو 20 شخصاً من المسؤولين السوريين السابقين.

وذكرت الصحيفة أنه من خلال طلبها من لبنان تسليم جميل حسن، تسعى السلطات الألمانية إلى تضييق نطاق تحركات الرجل المطلوب من جهة، وممارسة الضغط على لبنان، الذي يسافر إليه بشكل متكرر مسؤولو حكومة النظام السوري، من جهة أخرى.

ومع ذلك تعتبر المجلة أن الآمال لدى ألمانيا في أن تقوم السلطات اللبنانية باعتقال جميل حسن وتسليمه تبقى منخفضة؛ حيث يؤدّي "حزب الله" اللبناني، أحد حلفاء دمشق الأساسيين، دوراً محورياً في هيكلية السلطة اللبنانية، بحسب المجلة.

وجدير بالذكر أن اللواء حسن أشرف على عمليات تعذيب لنشطاء سوريين، وارتكب العديد من الفظائع، خلال سنوات الثورة السورية التي بدأت في 2011.