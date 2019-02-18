شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على أوضاع مديرية سيئون وسير المشاريع الخدمية فيها والان مع التفاصيل

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على أوضاع مديرية سيئون وسير المشاريع الخدمية فيها.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مدير عام المديرية محمد عوض العامري الذي استعرض أمام المحافظ عدد من المشاكل والصعوبات التي يعاني منها قطاع الأمن والخدمات وجهود معالجتها والإرتقاء بها.

كما جرى استعراض الجهود التي تبذل بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي من أجل دعم قطاع الأمن وتطويره وتحسين جودة الخدمات المقدمة الموطنين.

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وعلى صعيد آخر، تتواصل حالياً الأعمال الإنشائية في قاعة المعرض الدائم بمبنى مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت .

ويحضى المعرض باهتمام خاص من المحافظ البحسني ويتضمن إنشاء قاعة ثابتة لإستضافة المعارض المختلفة في جوانب التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وجميع إبداعات شباب المحافظة .

ومن المتوقع أن يتم افتتاحها مع إحتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في الـ24 من إبريل 2019م .