شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان: وزير الخارجية الإيراني أشاد بدوري والإخوان باليمن والان مع التفاصيل

أعلنت القيادية الإخوانية، توكل كرمان، أن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً أشاد بدورها ودور الإخوان في اليمن.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بدور إخوان اليمن في مواجهة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي يحارب الحوثيين حلفاء طهران، وذلك بشهادة قيادية إخوانية يمنية.

وقالت الإخوانية اليمنية، وصاحبة الجنسية القطرية، توكل كرمان، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أشاد بدورها ودور إخوان اليمن، في مناهضة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقالت كرمان المقيمة في تركيا إن وزير خارجية طهران محمد جواد ظريف أعرب لها عن فخره بها وبجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن: "قال لي ظريف الذي جلس بجواري في مؤتمر ميونخ، فخورون بك وبدورك في اليمن".

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استغل فرصة مشاركته امس في اليوم الختامي لمؤتمر الامن الدولي في ميونيخ، وألقى خطابا يتساوق مع الهذيان الرسمي الايراني، حيث تحدث عن وجود «خطاب كراهية من قبل ممثلي الحكومة الأمريكية»، واتهم الولايات المتحدة أيضا بتوجيه «اتهامات بغيضة» لطهران.

واتهم الوزير الإيراني امس الاحد،الولايات المتحدة ب «الهوس المرضي» تجاه طهران، وقال ان الأمريكيين تتملكهم الرغبة في إحداث تغيير حكومي في إيران. كما رفض اتهاما أمريكيا بأن بلاده تخطط لمحرقة نازية جديدة.

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وانتقد ظريف بشدة دعوة الولايات المتحدة للأوروبيين بالتخلي عن الاتفاقية النووية مع إيران، مؤكدا أنه من مصلحة أوروبا الإبقاء على الاتفاقية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا متفقان على ضرورة منع تدخل إيران في النزاعات الإقليمية، إلا أن كلاً منهما يعول على وسائل مختلفة لتحقيق ذلك. وتسعى ألمانيا، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، إلى إنقاذ الاتفاقية التي تهدف لمنع أي استخدامات عسكرية للبرنامج النووي الإيراني، بينما تسعى واشنطن للضغط على طهران عبر تشديد العقوبات.

وقال ظريف إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، وإن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وأضاف «ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية الخطير».

إلى ذلك اعتبر ظريف امس الاحد أن «إسرائيل تسعى إلى الحرب»، في اشارة واضحة إلى الضربات «الإسرائيلية» في سوريا والتي تطاول أهدافا ايرانية.

وقال خلال جلسة اسئلة وأجوبة في مؤتمر الامن في ميونيخ إن «البعض يسعى إلى الحرب». وحين طلب منه تحديد هوية هؤلاء الاطراف، رد ببساطة «إسرائيل».