شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تجتاح شمال وادي حضرموت والان مع التفاصيل

اجتاحت مساء أمس، موجة من الغبار الخفيفة إلى المتوسطة شمال وادي حضرموت. وأطلقت الجهات المعنية تحذيرات للمواطنين بعدم التعرض المباشر للغبار وخاصةً مرضى الصدر وكبار السن. كما دعت الجهات المعنية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيرةً إلى أن مناطق الساحل تشهد سحب ركامية ماطرة.

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