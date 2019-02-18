شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام لإيران بشن هجوم إلكتروني ضد أعضاء بالبرلمان الأسترالي والان مع التفاصيل

ذكر سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، أن هجوما إلكترونيا اخترق شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة، نفذته على الأرجح دولة أجنبية، وفيما لم يذكر اسمها غير أن محللين أشاروا بأصابع الاتهام إلى روسيا وإيران.

وفي حين تتجه أستراليا إلى إجراء انتخابات بحلول مايو/أيار المقبل، دعت السلطات أعضاء البرلمان هذا الشهر إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، بعد أن رصدت وكالة المخابرات هجوما على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالمجلس.

وأضاف موريسون، وهو يعلن عن تقييم أولي من المحققين، أن المتسللين الإلكترونيين اخترقوا شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة بالبلاد.

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ووجه حديثه للبرلمان، الإثنين قائلا: "خبراؤنا في مجال الإنترنت يعتقدون أن جهة تابعة لدولة متطورة هي المسؤولة عن هذا النشاط الخبيث".

ولم يكشف موريسون عن المعلومات التي توصل الخبراء إليها، لكنه قال إنه لا يوجد دليل على التدخل في الانتخابات.

فيما لم يذكر رئيس وزراء أستراليا أي مشتبه به، فإن المحللين يقولون إن الشبهات تحوم على الأرجح حول روسيا وإيران.