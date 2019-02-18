دراج سوري ماهر يطمح لدخول موسوعة غينيس

الخليج 365/ بغدادأعلن الدراج السوري دكوان حسن، عن طموحه لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تحطيم الرقم القياسي لركوب دراجته النارية دون استخدام المقود.

ويستعد الشاب دكوان حسن من أهالي قرية بستان الحمام بريف مدينة بانياس لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تحطيم الرقم القياسي لركوب دراجته النارية دون استخدام المقود، وفقا لوكالة "سانا".

وقال الدراج دكوان وهو طالب في كلية الهندسة الزراعية بجامعة تشرين إن "الفكرة بدأت عندما رأى مقطع فيديو لشاب هندي اجتاز مسافة 32 كيلو مترا و300 متر وقوفا على الدراجة النارية دون استخدام المقود فأراد أن يحطم هذا الرقم انطلاقا من هوايته وحبه وولعه بقيادة الدراجات النارية منذ الصغر".



وأكد دكوان أن "محاولاته للقيادة في البداية كانت فاشلة لكنه تمكن من خلال التدريب المتواصل من اتقانها وقطع مسافات تدريجية بدأت بكليو متر واحد ثم اثنين وهكذا إلى أن تمكن منذ فترة قريبة من قطع مسافة تجاوزت 25 كيلو مترا بدءا من مدينة جبلة الساحلية إلى ما بعد مدينة بانياس"، لافتا إلى "نجاح فكرته لكن الطرق لم تساعده كثيرا بسبب المطبات".

وتابع الدراج السوري "قمت بتوثيق المسافة التي قطعتها دون مقود من خلال فيديو وأرسلته عبر الموقع الرسمي لموسوعة غينيس للارقام القياسية"، مشيرا إلى أن "الطلب يستغرق 12 أسبوعا حتى يأتي الرد عليه وهو حاليا بانتظار الرد على طلبه الذي مضى عليه نحو 8 أسابيع".

آمال دكوان بتحقيق حلمه في دخول الموسوعة لم تنته بعد وهو ينتظر الرد وفي حال كان بعدم الموافقة سيعيد التجربة ويحاول الوصول لأرقام أعلى وأكبر، مؤكدا أنه "يسعى بذلك لرفع علم بلاده وتحقيق إنجاز عالمي".

وأعلن دكوان عن تحضيره ومجموعة من الدراجين السوريين لإقامة رالي دولي في الشهر السادس من العام الحالي يشارك فيه دراجون من مجموعة من الدول العربية منها العراق ولبنان وقطر والإمارات والكويت من فئة النخبة، حيث من المتوقع أن يدخل سوريا 1500 دراجة لمدة سبعة أيام، لافتا إلى أنه "حصل على الموافقات الخاصة لإنجاز النشاط الذي سيقام بالتنسيق مع وزارة السياحة وبموافقة رئيس اتحاد الدراجين العرب وسفيرة الدراجين العرب".

