زعيم المعارضة التركية: أصبحنا دولة استخباراتية تهان فيها الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة التركية، إن بلده تحولت بأفعال الرئيس رجب طيب أردوغان إلى دولة استخباراتية تهان فيها الديمقراطية.



وتابع كليجدار أوغلو في تصريحات له: "نعم بتنا نعيش في دولة استخباراتية تتنصت على الهواتف بشكل فيه انتهاك صارخ للحريات والديمقراطية".

وأوضح أن "الدولة شيء، والنظام السياسي شيء آخر؛ فالدولة باقية، أما الأنظمة السياسية فمصيرها الزوال، وما نشهده الآن هو مساعٍ من ذلك النظام ليصبح هو الدولة من خلال حشد كل المؤسسات للعمل من أجل حزب واحد (في إشارة لحزب العدالة والتنمية، الحاكم).

وشن زعيم المعارضة التركية هجوما على الحكومة لتردي الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ فترة، وتداعياتها على الحياة اليومية وما أسفرت عنه من غلاء في المعيشة بشكل كبير.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

التقرير ذكر أيضا أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة (نحو 800 شركة).