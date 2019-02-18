الهند تتحدى عقوبات أمريكا وتعتزم شراء نفط فنزويلا

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أعلنت الهند، اعتزامها الاستمرار في شراء البترول من فنزويلا رغم الحظر الأمريكي، موضحة أن الاعتبارات التجارية تحدد الصفقات التي نعقدها مع الدول الأخرى. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، عن اعتقاده بأن نشر الديمقراطية والسلام والأمن في فنزويلا ينطوي على أهمية كبيرة لتقدم ورفاهية شعبها، والهند تربطها علاقات ودية ووثيقة مع فنزويلا، وهذا هو موقفها الرسمي. كان مستشار الأمن القومى الأمريكي، جون بولتون، حذر الشركات والدول الأجنبية من شراء البترول الخام الفنزويلي.
تأتي التحذيرات بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير البترول الفنزويلي، مانويل كيفيدو، إلى نيودلهي وأعلن خلالها أن بلاده ترغب في تصدير البترول إلى الأسواق الهندية سريعة النمو.يذكر أن الولايات المتحدة اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إلى أن يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة لإحلال
تأتي التحذيرات بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير البترول الفنزويلي، مانويل كيفيدو، إلى نيودلهي وأعلن خلالها أن بلاده ترغب في تصدير البترول إلى الأسواق الهندية سريعة النمو.
يذكر أن الولايات المتحدة اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إلى أن يتم إجراء انتخابات رئاسية جديدة لإحلال رئيس جديد بدلا من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الذي تصفه بأنه رئيس غير شرعي.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
فيما أعلن خوان جوايدو، زعيم المعارضة أنه مستعد، إذا اقتضت الضرورة، الموافقة على تدخّل عسكري أمريكي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.
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