باكستان تقلد بن سلمان أرفع وسام مدني في البلاد

يتسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باكستان أرفع وسام مدني في البلاد اليوم الإثنين، قبل أن يواصل جولته الآسيوية في الهند والصين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الرئيس عارف ألفي، سيقلد ولي العهد السعودي "وسام باكستان".

واستُقبل الأمير محمد، بحفاوة كبيرة مساء أمس الأحد عند نزوله من الطائرة، وكان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وحضر المسؤولان الرفيعان بعد ذلك توقيع مجموعة من الاتفاقات بين البلدين لاستثمارات في باكستان في قطاعات عدة بينها، الصناعات البتروكيميائية، والزراعة، تبلغ 20 مليار دولار، كما قال ولي العهد السعودي.

وتواجه باكستان أزمة خطيرة في ميزان مدفوعاتها وتعول إلى حد كبير على حليفتها السعودية منذ فترة طويلة للخروج من هذا الوضع.

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي زار المملكة مرتين منذ انتخابه الصيف الماضي، السعودية على دعمها، وقال إن "العلاقات بين باكستان والسعودية بلغت مستوىً غير مسبوق".

وبعد باكستان، يتوجه ولي العهد السعودي في وقت لاحق الإثنين إلى الهند، وسيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.

ويعتقد مراقبون أن جولة الأمير محمد الآسيوية التي تعد أهم ظهور له على الساحة الدولية منذ قمة العشرين في الأرجنتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتهدف إلى ضمان موقع جيد للمملكة في سوق إقليمية تشهد نموا كبيراً