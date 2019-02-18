السترات الصفراء تتراجع.. ووزير فرنسي: أرجوكم توقفوا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ باريس

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير ضرورة توقف ما يسمى بـ«احتجاجات السترات الصفراء» نظرا لكونها تقوض الاقتصاد.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة «ميدي ليبر» الفرنسية نشرتها أمس، إنه يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة تقديم خطة تهدف إلى مساعدة الشركات التي تضررت جراء الاحتجاجات الأسبوعية، موضحا أن مقترحه سيتضمن إرجاء دفع الضرائب، ودعم هذه الشركات من الخزانة العامة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن لومير القول إن بلاده ستخفض الضرائب استجابة للاحتجاجات فور التوصل إلى القرارات المتعلقة بخفض مقابل في الإنفاق، وقال إن الأمر متروك للشعب الفرنسي لتحديد ما هو مهم له وما هي التنازلات التي هو مستعد لتقديمها خلال المناقشات التي تنظمها الحكومة.

وشارك الآلاف يوم أمس الأول في احتجاجات في فرنسا، وذلك للأسبوع الرابع عشر على التوالي، ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيانات وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات قد تراجع بنحو عشرة آلاف عن الأسبوع الماضي إلى 41500، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن حركة الاحتجاجات التي بدأت بتظاهرة ضد زيادة الضرائب على الوقود شهدت بصورة متكررة وقوع اشتباكات مع الشرطة.

احتجاجات السترات الصفراء

41500 شخص تظاهروا السبت

10000 شخص حجم التراجع بين المحتجين

1800 قرار إدانة ضد المحتجين

1400 ما زالوا محتجزين