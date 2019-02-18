شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية البرلمان" تناقش إدارة أموال "الوقف العربى" بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، لمناقشة إدارة أموال "الوقف العربى"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باعتباره رئيس اتحاد جمعيات الوقف بالوطن العربى.

ويهدف الاجتماع إلى معرفة دور وزير الأوقاف فى هذا الملف والرد على تساؤلات أعضاء اللجنة فى كل ما يتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك فى مجالات الأوقاف والدعوة الإسلامية وكيفية تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية، خاصة فيما يتعلق بتدريب الأئمة والدعاة العرب فى أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والدعاة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد أكد فى تصريحات سابقة له أهمية تفعيل دور الوقف سواء فى خدمة المجتمع أم فى الإسهام فى دفع عجلة التنمية، قائلا "نحن على استعداد أن نضع كامل خبراتنا فى مجال الأوقاف وفِى مجال الدعوة فى خدمة أشقائنا، وأن نستفيد من تجاربهم فى ذلك، وأن نعمل معا فى نشر ثقافة الوقف الخيرى وفِى مجال الاستثمارات المشتركة لصالح تنمية الوقف وتعظيم عائد استثماره خدمة للأغراض التى أوقف من أجلها، كما يمكن أن نتبادل الخبرات فى مجال حماية الوقف والحفاظ عليه واستحداث وقفيات جديدة ولاسيما على المجالات الحيوية كالصحة لعلاج غير القادرين، ومجال التعليم ودعم البحث العلمى، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الاولي بالرعاية.