النشرة: ورشة اسرائيلية تستبدل السياج المعندي عند بوابة فاطمة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "ورشة اسرائيلية استنأنفت ازالة السياج المعدني القديم عند ​بوابة فاطمة​ مقابل ​كفركلا​ وبدأت بتركيب سياج جديد في الجزء العلوي من الجدار العازل ، كما وتعمل ورشة اخرى تركيب مكعبات اسمنتية في المنطقة لاستكمال بناء الجدار العازل هناك وذلك في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني و​قوات اليونفيل​ في الجانب الاخر لمراقبة الوضع".

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