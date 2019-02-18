البطريرك يوسف عبسي يمنح وسام صليب اورشليم المذهب للجنرال آبانيارا

منح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف الأول​ عبسي، وسام صليب أورشليم المذهب إلى قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو آبانيارا ، تقديراً لدوره وللأنشطة الإنسانية والدعم الفعال المقدم إلى المجتمع المحلي للروم الملكيين الكاثوليك في صور .

وقد أجريت مراسم التقليد في مقر ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​ في شمع خلال قداس الأحد الذي ترأسه رئيس أساقفة صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​ حيث قام بتسليم وسام التكريم الكبير الأهمية للجنرال آبانيارا بحضور قنصل ​إيطاليا​ في ​جنوب لبنان​ وعدد من الضباط والجنود الايطاليين.