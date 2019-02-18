جمعة: الحكومة مطالبة بالعمل بسرعة لدرء المخاطر التي تهدد لبنان

تساءل نائب رئيس ​مؤسسات أمل التربوية​ الدكتور زكي جمعة، في أربعين المرحومة عليا مشيك، إن كانت هذه ​الحكومة​ التي نالت الثقة بأكثرية ساحقة ستستطيع تجاوز كل المخاطر والمصاعب، لافتاً إلى أن "هذه الثقة التي أعطيت للحكومة هدفها أن يعمل جميع الوزراء بأسرع وقت ممكن لدرء المخاطر التي تهدد ​لبنان​".

ورأى جمعة أن "هذه الحكومة لم تُعطَ الثقة كي تكون ميسرة للأعمال السابقة بل أعطيت كي تقوم بأعمال نهضوية على قاعدة أن ​مؤتمر سيدر​ منح لبنان كمية من الأموال قد تحدث نهضة نوعية لتحسين أوضاعه"، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة مطالبة مع كل القوى السياسية بأن يقفوا في صف واحد من أجل لبنان"، موضحاً أن "كل الذي يحصل في المنطقة من تطورات وتغيرات له انعكاس مباشر على على لبنان".

وأكد جمعة أنه "إذا كانت الأمور في المنطقة ذاهبة باتجاه الاستقرار فنحن سنشهد مرحلة من الاستقرار في لبنان لكن الأمور لا تبشّر بذلك بل كل المعطيات تبشّر بمزيد من التعقيدات لذا يجب على اللبنانيين جميعاً الاتفاق لتجنب الإنزلاق في هذه التعقيدات".