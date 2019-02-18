أعلن ​الجيش الألماني​ في بيان أن جنديا ماليا أصيب بجروح خطيرة، خلال تبادل ل​إطلاق النار​ ليلا مع جنود ألمان منتشرين في مالي بموجب تفويض من ​الأمم المتحدة​. وذكر الجيش الألماني في بيان أن الحادث وقع ليل السبت الأحد عندما كان جنود ألمان عائدين من مهمة لاستعادة آلية لنقل الجنود على بعد نحو 50 كيلومترا من قاعدتهم في غاو في غرب مالي.

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: تبادل اطلاق النار مع القوات الألمانية يؤدي الى جرح جندي مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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