العدل الدولية تنظر في إلغاء حكم الإعدام على هندي متهم بالتجسس في باكستان

تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في طلب تقدمت به نيودلهي بإلزام باكستان إلغاء حكم بالإعدام صدر بحق هندي متهم بالتجسس.
وستستمع المحكمة اليوم لمحامي نيودلهي في قضية كولبوشان سودير جاداف الذي أوقف في آذار 2016 في إقليم بولشستان الباكستاني المضطرب، وأصدرت عليه محكمة عسكرية حكما بالإعدام في نيسان2017. وستخصص المحكمة جلسة يوم غد للاستماع لحجج الوفد الباكستاني، لكن القضاة قد لن يصدروا قرارهم النهائي قبل أشهر.
وتؤكد اسلام أباد أن جاداف اعترف بالتجسس لحساب الاستخبارات الهندية، لكن نيودلهي نفت مرارا ممارسة أي نشاط تجسسي متهمة باسكتان "بخطفه في إيران حيث كان يقوم بنشاطات تجارية بعد تقاعده من البحرية الهندية".
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