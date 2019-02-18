الوزير صالح الغريب يتوجّه إلى سوريا تلبية لدعوة رسميّة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، أنه سيتوجّه بزيارة إلى ​سوريا​ اليوم، تلبية لدعوة رسميّة من وزير الإدارة المحلية و​البيئة​ السوري ​حسين مخلوف​ ، حيث تأتي الزيارة الأولى له للبحث في ملف النازحين.

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