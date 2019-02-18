مقتل 7 من "داعش" خلال التصدي لهجوم غربي الموصل

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الإثنين، مقتل سبعة من عناصر "داعش" الإرهابي واعتقال ثلاثة آخرين خلال التصدي لهجوم شنته عناصر التنظيم غربي الموصل شمالي بغداد.

وقال الرائد كرار علي إن "القوات الأمنية تصدت لهجوم شنه عناصر داعش مجدداً في جبل شيخ إبراهيم داخل قضاء تلعفر (70 كلم غرب الموصل)، وتمكنت من قتل سبعة من المهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين".

ولم يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوات.

وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت مؤخراً عملية لتطهير جبل الشيخ إبراهيم، ضمن عملية أمنية موسعة داخل قضاء تلعفر.

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطاً لعناصر "داعش"، الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين بين الحين والآخر، وذلك رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم "داعش" عسكرياً.