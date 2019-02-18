قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين إن بلاده استدعت سفيرها في الهند للتشاور وسط تصاعد التوتر بين الدولتين.

وقال المتحدث محمد فيصل على تويتر "استدعينا مفوضنا السامي في الهند للتشاور. غادر نيودلهي هذا الصباح".

واستدعت الهند سفيرها في باكستان الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات مع إسلام اباد في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها أسقط 44 قتيلاً من قوات الأمن الهندية.

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتوتر بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.