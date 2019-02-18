الهند تعلن مقتل 4 من جنودها في اشتباك مع متمردين بكشمير

أعلن مسؤول في الشرطة الهندية مقتل أربعة جنود هنود الاثنين، في مواجهات مع متمردين في ولاية كشمير، بعد أربعة أيام على هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 41 من عناصر القوات الخاصة.

وأصيب أيضاً جندي ومدني بجروح خطيرة في الاشتباك الذي وقع بينما كان الجيش الهندي يشن عملية في منطقة بالواما حيث وقعت العملية الانتحارية، الخميس.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته "قتل أربعة جنود وجرح آخر في إطلاق النار".

وأوضح أن العسكريين الهنود أطلقوا عيارات تحذيرية لكن المتمردين ردوا، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار في هذا القطاع الذي يقع جنوب سريناغار على بعد نحو ستين كيلومترا عن المدينة.

وتشن القوات الهندية عملية بحث واسعة للعثور على المتمردين الذين يشتبه بأنهم دبروا الهجوم الانتحاري الخميس.

وتبنت جماعة متطرفة مقرها في باكستان الهجوم الذي استهدف قافلة كانت تقل حوالي 2500 من أفراد القوات الخاصة من "القوة المركزية لاحتياط الشرطة" عائدين من عطلهم.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد اجتماع طارئ لحكومته الجمعة إن "المجموعات الإرهابية وقادتها ارتكبوا خطأ كبيرا وسيدفعون ثمنا غاليا".

وأكد في وقت لاحق أن "قوات الأمن أطلقت يدها للتعامل مع الإرهابيين".