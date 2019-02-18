وزير العدل السعودي يلتقي السفير اللبناني

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمكتبه سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.
رحّب "الصمعاني" بالسفير اللبناني، مشيدًا بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتدادًا من رغبة واهتمام قيادة البلدين في
بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة ولبنان، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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