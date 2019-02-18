تماضر الرماح تلتقى سفير أستراليا فى الرياض لتعزيز التعاون بين البلدين

التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، بمقر الوزارة في مدينة الرياض، سفير أستراليا لدى المملكة السيد رضوان جودت.

بحث اللقاء عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا.

كما بحثت "الرماح" مع السفير الأسترالي آلية التعاون، وتبادل الخبرات الناجحة والنوعية في برامج الضمان الاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل مع حالات العنف الأسري.

تطرق الاجتماع إلى برامج ومبادرات الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم تمكين المرأة في المجتمع وفي سوق العمل، وكذلك جهود

الوزارة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من فرص العمل، وفق أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال.

تلقت "الرماح" دعوة رسمية من السفير لزيارة أستراليا، والمشاركة كضيف شرف في يوم المرأة العالمي، وفي الفعاليات المصاحبة لهذا اليوم، وكذلك الاطلاع على الجهود الأسترالية في مجالات التنمية الاجتماعية، وحضر اللقاء نائب السفير الأسترالي لدى المملكة السيد داميان وايت.