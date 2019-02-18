حدث في مثل هذا اليوم February 18, 2019

أحداث سياسية وعامة
1229 - الإمبراطور الروماني فريدريك الثاني يوقع هدنة لمدة 10 سنوات مع الملك الكامل استعاد فيها القدس والناصرة وبيت لحم بدون قتال أو مساندة من البابا وذلك أثناء الحملة الصليبية السادسة.
1685 - الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاجوردا.
1861 - ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.
1911 - إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من الله أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملًا 6500 رسالة.
1913 - ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.
1920 - صدور العدد الأول من صحيفة "فتى العرب" الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.
1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.
1965 - استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.
1978 -اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.
2009 - السلطات المصرية تفرج عن السياسي المعارض أيمن نور وذلك لظروفه الصحية.
2018 - سقوط طائرة إيرانية يسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 59، بالإضافة إلى مصرع ستة من طاقمها قرب مدينة ياسوج.
مواليد
1404 - ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.
1516 - الملكة ماري الأولى، ملكة إنجلترا.
1745 - ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي.
1914 - محمود ذو الفقار، مخرج وممثل مصري.
1922 - هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية.
1931 - توني موريسون، روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.
وفيات
1294 - الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور الإمبراطورية المنغولية الخامس.
1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي ومؤسس السلالة التيمورية
1546 - مارتن لوثر، مصلح ديني ومؤسس البروتستانتية.
1962 - صلاح سالم، أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار.
1967 - روبرت أوبنهايمر، عالم فيزياء أمريكي.
1978 -يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.
2009 - الطيب صالح، روائي سوداني.
2014 - أنسي الحاج، شاعر لبناني.
2016 - علاء الديب، كاتب وروائي مصري.
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