كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: مقتل 4 جنود في كشمير في معركة مع ميلشيا مسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بالشرطة الهندية إن 4 جنود هنود ومدنيا قتلوا في معركة مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الإثنين، في الوقت الذي بدأت فيه الهند حملة ملاحقة ضد أعضاء في جماعة إسلامية متشددة قتلت 44 من قوات الأمن الهندية الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة في ولاية جامو وكشمير الشمالية أن "القوات الهندية طوقت قرية بنجلان في منطقة بولواما في كشمير، أين هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن يوم الخميس باستخدام سيارة ملغومة".

وقال مسؤول آخر بشرطة الولاية إن العملية لم تنته بعد، وأن "معلومات وردت إليهم عن وجود ما يصل إلى 3 متشددين من جماعة جيش محمد التي تتمركز في باكستان، بينهم أجانب، داخل منزل في القرية".

وقال مسؤول الشرطة الثاني إن "4 جنود ومدنياً قتلوا في المعركة المسلحة أثناء تبادل إطلاق النار بين المسلحين والشرطة".

وفرضت السلطات حظراً للتجول في بولواما وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء داخل منازلهم.

وقال صحافي في بولواما يدعى محمد يونس إن "القوات تفتش القرية فيما يتم إجلاء المدنيين من منازل متاخمة بعد أن تقطعت بهم السبل".

وتنفي باكستان أي صلة لها بالهجوم على قافلة قوات شرطة الاحتياط الأسبوع الماضي.