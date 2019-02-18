كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين: الصين وألمانيا جاهزتان لتعزيز التعاون في القضايا الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، فى بيان لها، أن مدير مكتب الشئون الخارجية المركزية الصيني، يانغ جيه تشي، ووزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، خلال مؤتمر ميونخ الأمني الأخير، أكدا استعدادهما لتعزيز التعاون في القضايا الدولية ومواجهة التحديات العالمية.

ونقلت الوزارة عن "يانغ"، قوله: "فى الوضع الدولي الحالي، يتعين على الصين وألمانيا تدعيم التعاون والحماية المشتركة للتعددية والنظام العالمي القائم على القواعد".

وأكد "ماس"، أن ألمانيا تعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات مع الصين وأنها مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك إطار مشروع النطاق والطريق في بكين.

وأشار "يانغ" إلى أن الصين مستعدة أيضًا لتعزيز التعاون الشامل مع برلين، وأعرب عن أمله في أن تعامل شركات الاستثمار والتكنولوجيا في ألمانيا بصورة عادلة.

واختتم مؤتمر ميونخ الأمني، يوم أمس الأحد، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام في ألمانيا.