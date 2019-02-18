كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتشاور وسط توترات بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية سفيرها في نيودلهي للتشاور، بعد التوترات الأخيرة بينها والهند.

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن السفير الباكستاني، غادر الهند صباح اليوم الاثنين، حسب "رويترز".

واستدعت الهند سفيرها في باكستان الأسبوع الماضي، من أجل التشاور بعد تفجير انتحاري في منطقة كشمير.

وأدي التفجير إلى مقتل 44 هنديا من الشرطة العسكرية.

وقالت الهند إن باكستان لها يد في الهجوم، وهو ما نفته آسلام باد.