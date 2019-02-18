كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: بفضل سياسات ترامب للحدود استسلم المهاجرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتصر، على ما يبدو، الموقف الصارم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الهجرة، حيث بدأ المهاجرون الذين تجمعوا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في التراجع والعودة.

وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن آلاف المهاجرين الذين جاءوا إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، في قوافل منظمة ضخمة، بدأوا في التخلي عن دخول الأراضي الأمريكية، في مواجهة موقف ترامب المتشدد والسيطرة الصارمة على الحدود.

وقالت الصحيفة، إن أحلام المهاجرين بالحصول على سهولة الوصول إلى حياة أفضل تحطمت، عندما واجهت قيودًا صارمة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التقدم للحصول على وضع اللاجئ كل يوم ومعايير عالية من التأهيل.

وبحسب الصحيفة، تطالب قاعدة حديثة العهد الآن بأن ينتظر المتقدمون في المكسيك طوال مدة قضاياهم القانونية، والتي قد تستغرق في بعض الحالات سنوات.

وأوضح تقرير الصحيفة، أنه منذ أن وصل أول قافلة منظمة إلى الحدود في نوفمبر 2018، غيّر حوالي 1000 مهاجر رأيه، ووافقوا في نهاية المطاف على الاستقرار في المكسيك، وقبول تصاريح العمل، في حين وافق نحو 1000 آخرين على العودة إلى بلدهم الأصلي من قبل المسؤولين المكسيكيين.

وأضاف التقرير: "كان مأوى المهاجرين من باريتال في تيخوانا بالمكسيك، الذي كان مليئا بـ2،500 شخص، مغلقًا بسبب تقلصه إلى أقل من 200 شخص".

وفي سياقِ متصل، قال المسؤولون المكسيكيون، إن الإحصائيات تؤكد، على ما يبدو، أن العديد من طالبي اللجوء ليسوا في حاجة ماسة للحماية - وهي نقطة أثارها ترامب مرارًا وتكرارًا. حسب الصحيفة.

وقال سيزار بالينسيا، رئيس خدمات المهاجرين في تيخوانا: "ما حدث هو أن الكثير من الناس جاءوا في مغامرة وجربوا حظهم، وعندما أدركوا أنه كان من الصعب العبور والظروف في المكسيك كانت صعبة أيضًا، من بين العديد من العوامل، قرروا العودة إلى ديارهم".

وقد سافر حوالي 6000 مهاجر إلى الحدود مع الولايات المتحدة، ورفضوا العروض المكسيكية للحصول على مركز اللاجئ، في محاولة للحصول على ظروف معيشية أفضل. ومع سفر القافلة المتنقلة عبر المكسيك، تم الإبلاغ عن حالات متعددة من الاتجار بالأطفال، وتهريب المخدرات، وأنشطة إجرامية أخرى في القافلة.