بني ملال.. السلالية رحمة أمام المحكمة مرة أخرى

تعرف محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة رحمة بوحجرة، إحدى سلاليات بني ملال، والتي اعتقلت السلطات الأمنية قبل شهرين.

وتعود وقائع قضية رحمة إلى شهر دجنبر الماضي، حيث احتج مجموعة من السلاليات على استغلال ارضهم بأولاد عياد، من طرف الشركة التي فوتت لها الأرض، ما استدعى تدخل القوات العمومية، والتي اعتقلت رحمة بوحجرة وأدانتها ابتدائيا بأربعة أشهر سجنا نافذا.

وعرفت محاكمة الناشطة رحمة ابتدائيا إنزال أمنيا اثناء المحاكمة، حيث منعت مجموعة من الحقوقيين من لولوج المحكمة.

وتعرف مدينة بني ملال احتجاجات كبيرة لسلاليين منذ سنتين بسبب انتزاع أراضيهم دون موافقتهم، على حد تعبيرهم.

وتعتبر المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية بالمغرب، حوالي 15 مليون هكتار، فيما يقدر عدد الجماعات السلالية بحوالي 4900 جماعة سلالية على المستوى الوطني، ينوب عنهم 6680 نائب سلالي أو هيئة سلالية، أما عدد السلاليون والسلاليات فيتراوح ما بين 8 و10 مليون نسمة، مما يؤكد أهمية هذه الشريحة من المواطنين التي ليست لها إمكانية الولوج للقروض وليست لها ملكية اقتصاد معيشي.