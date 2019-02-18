عيون دانماركية تسلط الضوء على موهبة أصغر مبرمج مغربي في سوس

استطاع الطفل مطيع ايدر، ابن مدينة تيزنيت، أن يستمر في خطف الأضواء، بعد إظهار موهبته للعموم، وذكائه، الذي لفت انتباه العديد من المسؤولين، والمتتبعين في مجال “البرمجيات”، واتقانه للغة الإنجليزية، على الرغم من صغر سنه، إذ حظي، نهاية الأسبوع الجاري، بزيارة خاصة من طرف قناة دانماركية.

واختارت القناة الدانماركية أن تزور الطفل الموهبة، كما يسميه الجميع، في منزله وسط مدينة تيزنيت، من أجل توثيق، وتسليط الضوء على بعض تفاصيل حياته، ومميزات موهبته الخارقة في مجال “البرمجيات”، رغم صغر سنه، الذي لم يتجاوز بعد سنته الحادية عشرة.

وعلم “اليوم24” أن زيارة إحدى الصحافيات للطفل ايدر مطيع في مدينة تيزنيت، تأتي بعدما أعجبت قناة دانماركية بمهارته العلمية، وذكائه الاستثنائي، فاختارت أن تزوره، بعدما تعذر عليه الانتقال إلى الدانمارك للحضور في مقر القناة لأسباب تنظيمية، وشخصية، إذ يعلم المقربون من الطفل “ايدر” أنه يتجنب الحديث إلى وسائل الإعلام والظهور كثيرا في الأضواء، ويفضل تعلم اللغات الأجنبية، حيث اختار اللغة الألمانية، بعد أن تمكن من اللغة الإنجليزية بشكل جيد.

يذكر أن الطفل ايدر مطيع استطاع أن يتألق في مهرجان خاص بالمطورين “devFest” الشهر الماضي، بعدما استعرض مهاراته في عالم الأنترنيت والبرمجة أمام خبراء من شركة ،”Google” ودول أجنبية مختلفة، والذين أبهروا بمستواه الاحترافي.

وجدير ذكرت أيضا أن السفارة الأمريكية في المغرب أشادت بالطفل ايدر، عبر صفحتها الرئيسية في “فايسبوك”، ونال عدة اعترافات أخرى جعلت منه أصغر طفل مبرمج مغربي يتقن البرمجة، وعالم المعلوميات.