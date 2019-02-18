مانشستر يونايتد يخطط لصفقة تبادلية مع يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأت بوضع خطة للميركاتو الصيفي القادم، حيث سيكون النجم البلجيكي روميلو لوكاكو أحد محاور هذه الخطة ضمن مشروع تجديد دماء الفريق وترميم الصفوف بعناصر قادرة على إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية"، فإن مانشستر يونايتد يفكر في بيع لوكاكو بعد نهاية الموسم، في ظل تألق النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، الذي بات المهاجم الأساسي للشياطين الحمر، تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيكون أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع لوكاكو، لذلك قد يستخدمه الشياطين الحمر لإقناع السيدة العجوز بالتخلي عن خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية.

ويبدو لوكاكو منفتحا لهذه الفكرة، بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس في صفقة تبادلية، من أجل خوض تجربة جديدة رفقة متصدر الدوري الإيطالي.

ويعاني باولو ديبالا هذا الموسم من عدم المشاركة بانتظام، عقب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي، ليدخل في صدامات مع المدرب أليغري، أجبرته على البقاء على مقاعد البدلاء في أكثر من مناسبة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت إلى أن يوفنتوس بدأ في محادثات مع إنتر ميلان، للدخول في صفقة تبادلية بالحصول على إيكاردي مقابل ديبالا، الأمر الذي يزعج الشياطين الحمر في ظل الاهتمام بالتعاقد مع الأرجنتيني.