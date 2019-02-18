انت الان تتابع تفاصيل خبر مفجر الإضراب بالسعودية.. من هو المعتقل "الحامد" وما علاقته بخاشقجي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:47 صباحاً - برز اسم المعتقل في سجون السلطات السعودية، عبدالله الحامد، بشكل لافت في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها دعوته أمس الأحد الإضراب عن الطعام، للمطالبة بالافراج عن معتقلي الرأي في المملكة.

يعد الحامد، من أوائل وأبرز معتقلي الرأي في المملكة، ضمن المئات من المعتقلين الذين يقبعون خلف القضبان، بسبب السياسات القمعية التي يمارسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من هو الحامد؟

عبدالله الحامد (69 عاما)، من أبناء مدينة بريدة، حاصل على دكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وهو ناشط حقوقي وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"، وأحد الإصلاحيين الثلاثة الذين اعتقلوا في مارس 2004.

درَّس في قسم الشريعة في كلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم، مادة (الثقافة الإسلامية)، لمدة 15 عام، قبل أن يشارك في عام 1993، بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وفصل على إثر ذلك من الجامعة.

اعتقل بعد ذلك ثلاث مرات، دامت كل منها بضعة أشهر خلال الأعوام 1994م، وعامي 1995م، و1996م، ثم اعتقل في المرة الرابعة عام 2004م، كما شهدت بعدها اعتقالات متكررة لكنها لم تدم كثيراً.

وكان بروز الحامد منذ تسعينات القرن الماضي، عندما طالب حينها "بملكية دستورية"، ومن أبرز ما قاله في كتاب "حقوق الإنسان"، عبارة "لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام".

و"الحركة الدستورية" التي كان الحامد ضمنها، تحدث عنها الصحفي جمال خاشقجي خلال مقابلة تلفزيونية قبل مقتله، وقال انها كانت "حركة متقدمة"، داعياً السعوديين إلى القراءة عن ما وصفه بـ"الإبداع الدستوري"، الذي أسسه الحامد.

وسبق ان كشف المعارض السعودي يحيى عسيري، في أكتوبر من العام الماضي، عن محادثة سابقة بينه وبين الكاتب جمال خاشقجي (الذي قتل في قنصلية بلاده في أنقره)، ذكر له الأخير خلالها مساعيه إلى ترشيح المعتقل عبد الله الحامد إلى جائزة "نوبل".

وحُكم على الحامد في 9 مارس 2013 بالسجن إحدى عشرة سنة في محاكمة جمعية "حسم"، واعتقل يومها، ولا يزال حتى اليوم.

من هي "حسم" السعودية؟

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية المعروفة باسم "حسم"، التي يعتبر الحامد أحد مؤسسيها، هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية سعودية، أسسها عشرة نشطاء حقوقيين وأكاديميين عام 2009، إلى جانب الحامد وهم "محمد فهد القحطاني، عبدالكريم يوسف الخضر، عبدالله الحامد، فهد عبدالعزيز العريني، محمد حمد المحيسن، محمد البجادي، عيسى حامد الحامد، ومهنا خليف الفالح، سعود الدغيثر، فوزان الحربي، سلمان الرشودي، موسى القرني، منصور العودة".

وكان أول ظهور بارز للجمعية عقب السيول التي شهدتها مدينة جدة في 2009، واصدرت وقتها بيانا أدانت فيه ما أسمته "الفساد السياسي" ودعت ملك البلاد إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات أكبر تمكنه من حساب المسئولين.

ولاحقت السلطات السعودية مؤسسي جمعية "حسم" ملاحقات أمنية شرسة منذ عام 2011، حيث اعتقلت محمد البجادي في 21 مارس 2011 وحكم عليه في جلسه سرية في 10 إبريل 2012 بالسجن أربعة سنوات، وفى 22 مايو 2012 صدر قرار بمنع فوزان الحربي من السفر، وفي 12 ديسمبر تم اعتقال سليمان الرشودي، ويذكر ان الرشودي كان محكوما عليه بالسجن 15 عاما في القضية التي عرفت بإسم "إصلاحيو جدة".

وفي 9 مارس 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة حسم وشمِل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا، واعتقال مؤسسيها، والذي كان أحدهم "الحامد"، إضافة إلى المعتقل محمد القحطاني والذي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

واعتقلت مؤخراً السلطات السعودية من مؤسسي "حسم" كلٌ من "عبدالكريم الخضر، ومحمد البجادي، وعيسى الحامد، وموسى القرني، وفوزان الحربي".

وتهدف الجمعية بحسب بيان اشهارها آنذاك، إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، في ظل الانتهاكات المستمرة للسلطات السعودية ضد نشطاء الرأي بالمملكة.

وأمس الأحد كشف حساب "معتقلي الرأي" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن بدء بعض المعتقلين في السجون السعودية الإضراب عن الطعام.

وأكد الحساب المختص بنشر أخبار معتقلي الرأي بالسعودية، في تغريدات نشرها أمس الأحد، أن عبد الله الحامد أعلن في بيان من داخل المعتقل بدء حملة الإضراب، بمشاركة عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية، والذي كان أبرزهم، محمد فهد القحطاني وفوزان الحربي، وعبد الكريم الخضر، وجميعهم مؤسسين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، إضافة إلى المعتقل عبد الرحمن العابد.

ويهدف الإضراب، بحسب البيان الصادر عن الحامد، "والمتزامن مع صيام الأيام البيض من شهر جمادى الآخرة، لربط ميقات نشاط من أنشطة المجتمع المدني بميقات العبادة، وتقوية الجسد والروح والإرادة عبر هذا الإضراب الرمزي".

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.