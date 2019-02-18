انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن عرقلت خطة تعاون دولي مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:47 صباحاً - قالت مصادر أمريكية إن واشنطن عرقلت خطة تعاون بين منظمة الطيران المدني الدولية التابعة للأمم المتحدة وكوريا الشمالية، بهدف الضغط على بيونغ يانغ لتفكيك أسلحتها النووية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، اليوم الاثنين، قولها إن المنظمة عملت مع بيونغ يانغ على فتح مسار جوي جديد يمر بالمجالين الجويين للكوريتين.

وأبدت المنظمة، بحسب المصادر، استعدادها لقيادة دورات تدريبية في كوريا الشمالية لتحسين نظام الطيران، لكن واشنطن لم تشجع المنظمة على هذا التعاون.

وتحدثت جميع المصادر، مشترطةً عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة، عن كون الموقف الأمريكي تكتيكاً تفاوضياً لإبقاء العقوبات على كوريا الشمالية، والانتظار حتى يحدث تقدم في تفكيك ترسانتها النووية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للمرة الثانية، في فيتنام، نهاية الشهر الحالي، بعد لقائهما التاريخي الأول، بسنغافورة، في يونيو الماضي.